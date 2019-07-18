18.07.2019 14:48
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Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Oymayaka köyü Güllüsu mevkisinde meydana geldi. Yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine çıkan elektrik işçisi Osman Ersoy (45), dengesini kaybederek yere düştü. Hareketsiz halde yerde yatan Ersoy için vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık kipleri, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, elektrik işçisinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. - SİNOP
Kaynak: İHA
Türkeli, Sinop, İşçi, 3. Sayfa

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