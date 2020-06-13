Elektrik direğine çarpan midibüs uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde elektrik direğine çarpan midibüsteki 3 kişi yaralandı.

13.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:44
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde elektrik direğine çarpan midibüsteki 3 kişi yaralandı.
Kerem U'nun kullandığı 34 RV 1528 plakalı midibüs, Uçmakdere Mahallesi'nde kontrol çıkarak, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AAT 375 plakalı otomobile çarptı.
Ardından bariyerlere ve elektrik direğine çarpan midübüs, yol kenarında yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu.
Kazada sürücü Kerem U., eşi Sabeh ve bebekleri Rabia yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ-Şarköy yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Elektrik direğine çarpan midibüs uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Haber

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