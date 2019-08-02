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Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

02.08.2019 00:38 Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban Yılmaz idaresindeki 20 ABK 609 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ı ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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