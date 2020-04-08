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Elektrik direğine çarpan otomobilde 3 çocuk öldü, yakınları kaza yerinde ağladı (2)

20 YAŞIN ALTINDA OLDUKLARI İÇİN GECE SAATLERİNDE BULUŞMUŞLARKocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

08.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:18
Elektrik direğine çarpan otomobilde 3 çocuk öldü, yakınları kaza yerinde ağladı (2)

20 YAŞIN ALTINDA OLDUKLARI İÇİN GECE SAATLERİNDE BULUŞMUŞLAR

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen Ada Batın Gündoğdu (15), Emre Serim (17), Yusuf Büyük'ün (17), 20 yaşının altında olduğu ve koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle gündüz vakti dışarıya çıkamadıkları için gece geç saatlerde bir araya geldikleri öğrenildi. 3 çocuğun, Ada Batın Gündoğdu'nun kullandığı otomobille gezdikleri iddia edildi.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden çocuklar, tamamlanacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Kazada ağır yaralanan M.S.'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Başiskele, Sabah, Güncel
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