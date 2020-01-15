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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

15.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:15Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Mustafa Bayramer (30) idaresindeki 61 AN 535 plakalı otomobil, Mahallesi çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Ağır yaralanan Bayramer, Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarpması, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bolvadin, Kırkgöz, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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