Afyonkarahisar'ın Bolvadin
ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Mustafa Bayramer (30) idaresindeki 61 AN 535 plakalı otomobil, Kırkgöz
Mahallesi çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Ağır yaralanan Bayramer, Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarpması, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.