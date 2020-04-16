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Elektrik direğine çarpıp kaçan şoför mahalleyi elektriksiz bıraktı

Elektrik direğine çarpıp kaçan şoför mahalleyi elektriksiz bıraktı Burdur'da kaza sonucu elektrik direğine çarpan araç sürücüsü aracı olay yerinde terk ederek kaçtı.

16.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:07
Elektrik direğine çarpıp kaçan şoför mahalleyi elektriksiz bıraktı
BURDUR - Burdur 'da kaza sonucu elektrik direğine çarpan araç sürücüsü aracı olay yerinde terk ederek kaçtı. Kaza sonrası elektrik tellerinin kopması sonucu mahallenin ve şeker fabrikasının elektriği saatlerce kesildi.
Burdur şehir merkezi şeker fabrikası altı Topraklık caddesinden Nene Hatun caddesine seyir halindeki 06 SM 979 plakalı araç sürücüsü, viraja hızlı girmesi sebebiyle kaldırımdaki OGS direğine çarptı. Kaza sonrasında araç şoförü aracı terk edip kaçarken aracın çarpması ile yüksek gerilim telleri koptu.
Şeker İşçi Evlerinin tamamının elektrikleri ekipler tarafından kesildi. Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ve elektrik dağıtım ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kazada can kaybı olmazken, bir mahalle ve şeker fabrikasının elektrikleri saatlerce kesik kaldı. Elektrik direğine çarpıp kaçan şoför mahalleyi elektriksiz bıraktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, 3. Sayfa
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