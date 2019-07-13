13.07.2019 12:21
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Elektrik direğine çarpmasa dereye uçacaktı

Elektrik direğine çarpmasa dereye uçacaktı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin yakındaki dereye uçmaması ve çarptığı elektrik direğinin üzerine düşmemesi sonucu kaza ucuz atlatıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin yakındaki dereye uçmaması ve çarptığı elektrik direğinin üzerine düşmemesi sonucu kaza ucuz atlatıldı.

Alınan bilgilere göre; Osmangazi Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Eda A. yönetimindeki 11 AAJ 271 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, beton direk yamuldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü Eda A.'ya gerekli müdahale yaparken, sürücü kendi isteği ile hastaneye gitmeyi 'red' etti.

Otomobilin yakındaki Karasu deresine uçmaması ve çarptığı elektrik direğinin üzerine düşmemesi sürücünün kazayı ucuz atlatmasına sebep oldu. Polis olay yerinde gerekli notlarını alırken, yamulan direği OEDAŞ yetkileri onardı. Sürücü bayan kazanın şokunu uzun süre atamadı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Karasu, 3. Sayfa

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