Elektrik Direğine Çıkan 'Kırçıl'ı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:27



24 Kasım 2018 Cumartesi 09:27

Elektrik direğine çıkan 'Kırçıl'ı itfaiye ekipleri kurtardıYaramaz kedi direkte mahsur kalınca yardıma itfaiye ekipleri koştuArnavutköy'de elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardıİSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de oyun için elektrik direğine çıkan 'Kırçıl' isimli kedi direkte mahsur kaldı. Sahibinin tüm çabalarına rağmen direkten indiremediği yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi Orhanlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde çok sayıda sokak hayvanına sahip çıkan Ayten İsfut, 'Kırçıl' isimli kedisini sabah saatlerinde evinin dışına oyun oynaması için çıkardı. Bir süre sonra evin etrafını ve çevreyi arayan İsfut, Kırçıl'ın oyun oynamak için elektrik direğine tırmandığını gördü. Kırçıl'ı tüm çabalarına rağmen elektrik direğinden indiremeyen İsfut, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiyesine bağlı ekipler elektrik direğinde mahsur kalan yaramaz kediyi tek hamlede yakalayarak kurtardı. Merdiven aracıyla aşağıya indirilen yaramaz kedi Kırçıl sahibine teslim edildi."İtfaiye ekipleri hemen gelip indirdi"Kırçıl'ın kurtulmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ayten İsfut, "31 tane kedimle birlikte bu evde yaşıyorum. Yaramaz kedilerimden ismi kırçıl olan sabah 10 sıralarında elektrik direğine çıktı, ne yaptıysak indiremedik. İtfaiye ekiplerine haber verdik sağ olsunlar çok kısa bir süre içerisinde gelerek tek hamlede tutup kırçılı aşağıya indirdi. Biz Kırçıl'ı çok seviyoruz kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduk" dedi.