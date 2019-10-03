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Elektrik direğini çalarken suç üstü yakalandılar

Kars'ın Arpaçay ilçesinde elektrik direğini çalmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

03.10.2019 12:04Elektrik direğini çalarken suç üstü yakalandılar
Kars'ın Arpaçay ilçesinde elektrik direğini çalmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi sırasında Arpaçay ilçesine bağlı Taşlı Tepe mevkisinde, 2 kişinin, 10 metre uzunluğundaki elektrik direğini yerinden söktükleri tespit edildi.
Ekipler, elektrik direğini sürükleyerek götürmeye çalıştıkları belirtilen 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Arpaçay, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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