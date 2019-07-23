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Elektrik direğini çaldılar

Adana'da elektrik dağıtım şirketi personeli gibi davranarak kullanılmayan elektrik direğini kesip çaldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

23.07.2019 17:06 Elektrik direğini çaldılar
Adana'da elektrik dağıtım şirketi personeli gibi davranarak kullanılmayan elektrik direğini kesip çaldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde kasasında elektrik direği yüklü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Elektrik dağıtım şirketi personeli gibi giyinen iki kişinin durumundan şüphelenen ekipler, metal direğin Çukurova Üniversitesi kampüs alanından oksijen kaynağıyla kesilerek çalındığını tespit etti.
Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Gültepe, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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