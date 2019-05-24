Elektrik direğinin demirlerini çalan kuzenleri jandarma yakaladı

KAHRAMANMARAŞ'ta, elektrik direğinin demirlerini çalarak kamyonete yükleyen S.C. (30) ve kuzeni B.C. (27) jandarma tarafından yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. B.C. ve S.C., yol kenarındaki elektrik direğinin demirlerini çalarak 46 KP 989 plakalı kamyonete yükledi. Bu sırada devriye gezen Onikişubat
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri kamyonetin arkasındaki demir yığınını görünce kamyoneti durdurdu. Ekipler, B.C. ve S.C.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
- Kahramanmaraş
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Kaynak: DHA