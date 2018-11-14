Teklif Meclis'e Sunuldu! Elektrik, Doğal Gaz ve Su Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor

Elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara yönelik, 'sanal icra dairesi' olarak nitelendirilebilecek yeni bir sistem geliyor. AK Parti, "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle, abonelik sözleşmelerinden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinin elektronik ortamda başlatılması ve yürütülmesinin öngörülmesinin yanı sıra konkordato şartları yeniden düzenleniyor, ticari uyuşmazlıklarda da dava açmak için arabulucuya başvurma şartı getiriliyor.

MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ

Milliyet'te yer alan habere göre, elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi alacakların haciz aşamasına kadar olan işlemleri için Merkezi Takip Sistemi (MTS) kurulacak. Alacaklı tarafın avukatı, icra takibini MTS'deki talep formunu doldurarak başlatacak. Tebliği alan borçlu, MTS'de borç miktarını görüp ödeyecek. Ödenen para, cezaevi inşasıyla ilgili harç miktarı ayrıldıktan sonra ilgili hesaba aktarılacak.

MAL VARLIĞI SORGULANACAK

Borçlu borcu ödemezse, alacaklı tarafın avukatı haciz ve satış işlemleri için haciz aşamasına geçecek. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti halinde UYAP üzerinden de haciz talep edilebilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bağımsızdenetim kuruluşundan rapor alınıp konkordato ilan edilebildiğini hatırlatarak, bu tip rapor verebilen yaklaşık 256 firma bulunduğunu, düzenlemeyle firma sayısının 100 civarına ineceğini söyledi.

KONKORDATOYA YENİ DÜZEN

Teklifle, konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden belirleniyor. Buna göre, raporu verecek denetim kuruluşları daraltılacak ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının rapor hazırlaması öngörülecek. Bağımsız denetim kuruluşunca, bu standartlara göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak. Konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporlarını hazırlayanların çalışma şekli, denetimleri ve sorumlulukları açıkça düzenlenecek ve bu çerçevede hazırlanacak raporla, konkordato talep edenin gerçek mali durumunun mahkeme huzuruna taşınması sağlanacak.

ARABULUCULUK ŞARTI

Teklif, halen iş davalarında zorunlu tutulan arabulucuk sistemini ticari uyuşmazlıklar için de getiriyor. Buna göre, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak.

TOBB KANUNU'NA SEÇİM RÖTUŞU

AK Parti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na bir madde eklenmesine ilişkin kanun teklifini de dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeyle milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde, YSK'nın seçim sonuçlarını ilanını takip eden 1 ay içinde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanınıyor.

Teklif AK Parti kulislerinde, Mart 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilmesi düşünülen oda ve borsa başkanlarına yönelik bir düzenleme olarak değerlendirildi. Parti kurmayları, "Adaylarımız arasında 5-6 oda ve borsa başkanı olabilir" ifadesini kullandılar. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kanun teklifini doğru bulmadığını belirterek, "Bu camiada görev üstlenmek ile siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır" dedi.

MARKET POŞETİ PARALI OLACAK

AK Parti, çevre kirliliğini önlemeye yönelik önemli düzenlemeler içeren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif aynen yasalaşırsa, plastik poşetler artık tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenecek ve her yıl güncellenecek. Ambalajlar için depozito uygulanması zorunlu tutulabilecek.

Teklife göre, planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlamakla yükümlü olacak. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1250 lira ceza verilecek. Standartlara aykırı emisyon saptanırsa ceza 2 bin 500 lira olacak.

İmara açılacak yeni yerleşim yerleri planlanırken, cadde ve sokaklarda bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonlarına imar planlarında yer verilmesi zorunlu olacak. Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin kanun kapsamında satışa konu olan kamu konutlarından kat irtifakı kurulmuş olanlar da bağımsız bölümler halinde satılabilecek. Bu konutlarda oturanlar öncelikli alım hakkından yararlanacak.