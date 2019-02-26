Elektrik Faturalarının Tahsilatı Artık PTT'den de Yapılacak

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Kahramanmaraş PTT Başmüdürü Ali Kaplan, imzalanan sözleşmeyle il genelinde elektrik faturalarının tahsilatlarının artık kurumlarında yapılacağını, gazetecilere de kargo ve kurye gönderimlerinde yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.Kaplan, il binasında düzenlediği basın toplantısında, her ferdi kahraman olan Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve hizmet kalitesini artırmak için sürekli yenilikler içerisinde olduklarını belirten Kaplan, bu kapsamda AKEDAŞ tarafından tek taraflı feshedilen elektrik faturası tahsilat işlemlerine yeniden başladıklarını söyledi.22 Şubat'ta tahsilatlar için yeniden sözleşme imzaladıklarını ifade eden Kaplan, "Her iki kuruluşun teknik elemanları tarafından yazılım ve sistemsel tanımlamalar yapıldı. 24 Şubat itibarıyla da elektrik faturası tahsilatlarına başladık. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmeksizin il genelinde 64 noktada ve 41 ATM'de bu işlemleri başlattık. Ayrıca işlemler mobil uygulamalarla da yapılmaktadır." diye konuştu.Gazetecilere yüzde 50 indirimAKEDAŞ müjdesinin ardından yağmur çamur demeden görevlerini yapan gazetecilere de indirim başlatacaklarını dile getiren Kaplan, "Gazeteci ve basında görev yapan arkadaşlarımızın kargo ve kurye gönderileri için kuruluşlarla da anlaşma yapmak kaydıyla yüzde 50 indirim yapmayı taahhüt ediyorum." dedi.Kahramanmaraş'ın fedakar ve cefakarca hizmetleri vatandaşlara duyuran tüm medya mensuplarına destek olmak amacıyla böyle bir uygulamayı başlatacaklarını belirten Kaplan, gazetecilere destek olmak, yanlarında olmak amacıyla PTT Genel Müdürlüğünün verdiği yetkiye dayanarak yüzde 50 oranında indirim yaparak basın sektörüne katkı sağlamak istediklerini kaydetti.