Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elektrik faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Elektrik tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara elektrik tasarruf yöntemleri!

Koronavirüs nedeniyle herkes evlere çekildi, özellikle bu dönemde sürekli evde bulunmak çok fazla elektrik ve güç tüketimine nedne oldu. Malesef faturalarımız kabarık gelebilir. Peki ufak tedbirlerle nasıl tasarruf yapabiliriz?

02.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:15
Elektrik faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Elektrik tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara elektrik tasarruf yöntemleri!

Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalık nedeniyle hepimiz evlerimize çekilmek durumunda kaldık. Bütün aile bireylerinin evde olması çok fazla elektronik aletin kullanılması elektrik faturası konusunda bizleri sıkıntıya sokabilir. Peki ufak tedbirler ve küçük müdehaleler ile nasıl elektrik tasarrufu yapabiliriz? Faturamızı nasıl indiriebiliriz?

ELEKTRİK FATURASINDA TASARRUF YÖNTEMLERİ

Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyalarımızın yakınında bulundurmayalım. Dışarıda var olan ısı buzdolabını ısıtabilir ve soğutma sistemi daha çok çalışabilir.

Her bir parça giysi için ütüyü çalıştırmak yerine biriktirerek ütü yapmayı tercih edelim.

Buzdolabının kapısını sık sık aç kapa yapmayalım.

Bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırmayalım

TV, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer tüm elektronik aletleri düğmesinden tamamen kaaptmayı unutmayalım.

Yemekleri fırınınızın üst raflarına koyarak, pişirme sürenizi yüzde 20 azaltın.

Saç kurutma makinelerini saçımızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanarak fazla çalışmasını önleyelim.

Çamaşır kurutma makinemizi mümkünse gerekmedikçe kullanmayalım.

Elektrik faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Elektrik tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara elektrik tasarruf yöntemleri!
Karantinada Elektrik Tasarrufu Yapın

Lavabo, tuvalet, merdiven, kapı önü ışığı gibi yerlere mümkünse sensörler, sensörlü anahtarlar taktıralım.

Elektrik süpürgesi torbasını sık sık boşaltalım ve değiştirelim.

Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabında tutalım.

Buzdolabına sıcak yiyecek ya da kap asla koymayalım.

Çamaşır makinemizi, bulaşık makinemizi kapasitesinde kullanalım fazla veya az yük yüklemeyelim.

Çamaşırlarımızı asarak kurutmaya özen gösterelim.

Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak zorunda isek düşük makinayı performansta çalıştıralım.

Su ısıtıcısı, çay ve kahve makinelerini açık asla bırakmayalım.

Fırında yemek pişirirken sık sık kapağını açmayalım.

Şarj süresi bittikten sonra cihazlar şarjda kalırsa elektrik tüketmeye davam edebilirler bu yüzden şarjda tutmayalım.

Etiketler: TV, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Elektrik faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Elektrik tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara elektrik tasarruf yöntemleri! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:44: Feriha Öz kimdir? Doktor Feriha Öz nereli, kaç yaşındaydı? - Haberler 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:24: İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşler Güçler hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir? - Haberler 12:15: Elektrik faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Elektrik tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara elektrik tasarruf yöntemleri! - Haberler 11:52: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? - Haberler 11:48: Şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat için izin belgesi şart mı? Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler