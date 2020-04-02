Elektrik faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Elektrik tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara elektrik tasarruf yöntemleri!

Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalık nedeniyle hepimiz evlerimize çekilmek durumunda kaldık. Bütün aile bireylerinin evde olması çok fazla elektronik aletin kullanılması elektrik faturası konusunda bizleri sıkıntıya sokabilir. Peki ufak tedbirler ve küçük müdehaleler ile nasıl elektrik tasarrufu yapabiliriz? Faturamızı nasıl indiriebiliriz?

ELEKTRİK FATURASINDA TASARRUF YÖNTEMLERİ

Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyalarımızın yakınında bulundurmayalım. Dışarıda var olan ısı buzdolabını ısıtabilir ve soğutma sistemi daha çok çalışabilir.

Her bir parça giysi için ütüyü çalıştırmak yerine biriktirerek ütü yapmayı tercih edelim.

Buzdolabının kapısını sık sık aç kapa yapmayalım.

Bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırmayalım

TV, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer tüm elektronik aletleri düğmesinden tamamen kaaptmayı unutmayalım.

Yemekleri fırınınızın üst raflarına koyarak, pişirme sürenizi yüzde 20 azaltın.

Saç kurutma makinelerini saçımızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanarak fazla çalışmasını önleyelim.

Çamaşır kurutma makinemizi mümkünse gerekmedikçe kullanmayalım.

Karantinada Elektrik Tasarrufu Yapın

Lavabo, tuvalet, merdiven, kapı önü ışığı gibi yerlere mümkünse sensörler, sensörlü anahtarlar taktıralım.

Elektrik süpürgesi torbasını sık sık boşaltalım ve değiştirelim.

Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabında tutalım.

Buzdolabına sıcak yiyecek ya da kap asla koymayalım.

Çamaşır makinemizi, bulaşık makinemizi kapasitesinde kullanalım fazla veya az yük yüklemeyelim.

Çamaşırlarımızı asarak kurutmaya özen gösterelim.

Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak zorunda isek düşük makinayı performansta çalıştıralım.

Su ısıtıcısı, çay ve kahve makinelerini açık asla bırakmayalım.

Fırında yemek pişirirken sık sık kapağını açmayalım.

Şarj süresi bittikten sonra cihazlar şarjda kalırsa elektrik tüketmeye davam edebilirler bu yüzden şarjda tutmayalım.