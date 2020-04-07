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Elektrik firmalarından sağlık kurumlarına özel hızlı hat

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları var güçleri ile çalışırken Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) de sağlık kurumlarına özel 7 gün 24 saat hizmet veren hızlı hat oluşturduklarını açıkladı.

07.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:34
Elektrik firmalarından sağlık kurumlarına özel hızlı hat

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları var güçleri ile çalışırken Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) de sağlık kurumlarına özel 7 gün 24 saat hizmet veren hızlı hat oluşturduklarını açıkladı.

Arıza, bakım ve onarım ekiplerini alarm durumuna geçirdiklerini duyuran şirketler, oluşturulan hatla sağlık kuruluşlarında enerji sorunun yaşanmaması hedefleniyor. Şirketlerden yapılan yazılı açıklamada, özel hızlı hat ile AEDAŞ hizmet bölgesi olan Antalya, Isparta, Burdur'da, BEDAŞ hizmet bölgesi olan İstanbul Avrupa Yakası'nda ve ÇEDAŞ hizmet bölgesi olan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bulunan tüm sağlık kuruluşlarına bekletmeden hizmet verdikleri ifade edildi.

"TEK TUŞLA MÜŞTERİ HİZMETLERİNE BAĞLANILIYOR"

ALO 186 Çağrı Merkezi'nde; AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ hizmet bölgelerinde bulunan özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlığı ve diyaliz merkezleri de dahil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının hızla ulaşabilmesi için tanımlanan 'hızlı hat' bulunuyor.

Bu hat sayesinde sağlık kuruluşlarından arayanların tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanarak talep ve şikayetlerini iletebildiği belirtildi. Çağrı merkezinin de gelen talepleri hızla sahadaki ekiplere ileterek sağlık sistemine kesintisiz enerji ulaştırdığı duyuruldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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