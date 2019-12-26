Haberler » Ekonomi » Elektrik fiyatlarına yılın ilk çeyreğinde zam yapılmayacak - Ekonomi

Elektrik fiyatlarına yılın ilk çeyreğinde zam yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

26.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:48 Elektrik fiyatlarına yılın ilk çeyreğinde zam yapılmayacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:48   Elektrik fiyatlarına yılın ilk çeyreğinde zam yapılmayacak - Ekonomi
20:40   Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok - Ekonomi
20:34   MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler - Ekonomi
20:28   Bakan Selçuk asgari ücreti açıkladı - Ekonomi
19:52   SPK haftalık bülteni - Ekonomi
19:51   Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu - Ekonomi
19:28   Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi - Ekonomi
18:52   Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez - Ekonomi
26.12.2019 20:56:42