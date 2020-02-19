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Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

KONYA'da trafo ve elektrik hattındaki direklerden bakır kabloları çalan 3 kişi, tutuklandı.

19.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:47Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

KONYA'da trafo ve elektrik hattındaki direklerden bakır kabloları çalan 3 kişi, tutuklandı.

Merkez ilçesi Eğribayat Mahallesi'nde dün, 3 kişinin trafo ve elektrik hattı direklerinden bakır kabloları kesip, minibüse yüklediğini gören çevredekiler jandarmaya verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsteki S.Y., kardeşi B.Y. ve akrabası H.Y. yakalandı. Çaldıkları kablolara da el konuldu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.



Selçuklu, Güncel

Kaynak: DHA

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