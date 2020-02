'Elektrik İletim ve Üretimde Enerji Verimliliği Sempozyumu' başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 'Elektrik İletim ve Üretimde Enerji Verimliliği Sempozyumu' düzenlendi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünün (TEİAŞ) teknik katkılarıyla Point Hotel'de 'Elektrik İletim ve Üretimde Enerji Verimliliği Sempozyumu' gerçekleştirildi. Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanı Dr. Oğuz Can, "İklim değişikliği önemli bir etken. Ülkemiz de iklim değişikliklerini önemli ölçüde yaşayan bir kuşakta yer almakta. Bu anlamda yenilebilir enerji ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması giderek önem kazanıyor. Bakanlığımızın özellikle enerji ve doğal kaynaklarını çevreci bir şekilde kullanma misyonu doğrultusunda enerji verimliliği temel kriterini oluşturmakta. Enerji verimliliği konusunu birçok proje içinde görebiliyoruz. Bunlar 11. Kalkınma Planı'nda, 2019-2023 Enerji Bakanlığının stratejik planlamasında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda karşımıza çıkıyor. Enerji verimliliği olmadan iklim değişikliğine tam cevap veremeyeceğimiz de ortada. 2018 enerji denge tablosuna baktığımızda Türkiye'nin 143,6 milyon ton eşdeğer petrol enerji ihtiyacının 109 milyon ton eşdeğer petrol olarak da karşılandığını görüyoruz. Bu rakamın yüzde 32'si sanayide, yüzde 20 civarı binalarda, yüzde 11'i hizmet sektöründe, yüzde 5 civarı ulaştırmada, yüzde 4 civarında da tarım sektöründe tüketildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.



EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı ise, sempozyumun başarılı bir şekilde geçeceğine dair inancını paylaşarak, "Dünyada nüfus artışı ve sosyal yaşamdaki gelişim, enerjiye olan gereksinimi her geçen gün artırmaktadır. Bugün birçok ülke enerji politikalarında enerjinin verimli kullanımı ve bu konuda toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik hedefler koymuştur. Küreselleşmeyle birlikte enerji verimliliği ile ilgili dünyada ve bölgemizde yapılan çalışmalar kuruluşumuzu da kapsam ve çalışma konuları açısından doğrudan ilgilendirmektedir. EÜAŞ bünyesinde bulunan 48 hidroelektrik santrali, 3 termik santral, 7 doğalgaz santrali ve 1 rüzgar enerji santrali, toplamda 19.751 megawatt kurulu gücüyle elektrik üretiminde ülkemizdeki en büyük kuruluşudur. Termik ve hidrolik santrallerimizde verimi yükseltmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla rehabilitasyon çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte. Enerji verimliliği kapsamında yapılan tüm çalışmaların enerji verimliliğini arttırmanın yanında sistemli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir enerji yönetim altyapısı oluşturarak, uzun vadede hedeflerini gerçekleştirmede büyük rol oynayacağı aşikar" diye konuştu.



TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Pustu, sözlerine özel sektör, üniversite ve kamu kurumlarının temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Pustu, "Bilindiği üzere hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin temel enerji politikalarından biri olan 'enerji verimliliği' başlığı altında değerli katılımcıların elektrik üretim ve iletimi konularındaki farklı bakış açılarını dinleyip, bu konular üzerine tartışma imkanını bulacağız. Bakanlığımızın ilgili paydaşlarla yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hazırlanarak yürürlüğe giren 2017-2023 yılları Türkiye 1. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda iletim şirketi olarak faaliyet alanlarımıza giren transformatörlerde verim ve arıza performans kriterlerinin belirlenmesi kapsamında ilgili Avrupa normlarının ülkemize uyarlanması, mevcut varlıkların envanterinin çıkarılarak düşük verimli ve yüksek arıza sıklığına sahip varlıkların öncelikli olarak değişimi, ısıtma/soğutma kaynaklı puant yükün ötelenmesi kapsamında anlık talep kontrolü ve frekans kontrolü faaliyetlerinin ele alınması, yüksek ısıtma/soğutma yükü olan tüketiciler için ısıl depolama sistemlerinin değerlendirilmesi ve bu çalışmaların tarife yapısına entegre edilmesi, talep tarafı katılımına uygun piyasa altyapısının oluşturulması kapsamında esnek yükü olan tüketicilerin bir araya getirilmesi ve dengeleme güç piyasasında hareket imkanı kazandırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede bugün burada katılımcılar tarafından ele alınacak konuların 'Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın hayata geçirilme sürecine katkı sağlamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.



Sempozyuma Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanı Dr. Oğuz Can, EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı ve TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Pustu'nun yanı sıra Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame katıldı. Açılış konuşmalarının ardından sempozyum kapsamında Termik Santrallerde Enerji Verimliliği, Yenilebilir Enerji Santrallerinde Enerji Verimliliği, Elektrik İletiminde Enerji Verimliliği, Enerji Verimliliği ve Yeni Teknolojiler oturumları gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA