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Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı

Tekirdağ'da bir mahallede bulunan elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları saniye saniye kameraya yansıdı.

24.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:15Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı
'da bir mahallede bulunan elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinde patlamalar yaşandı. Adeta havai fişek gibi patlayan ve etrafa kıvılcımlar saçan teller, işlek caddede paniğe neden oldu. Patlamanın ardından yanan teller koparak caddeye savruldu.

Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, yetkililer anında olaya müdahale etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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