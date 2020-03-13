Elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalandılar
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
13.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:42
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) dedektifleri ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından enerji nakil hattından hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmada, 6 kişi Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı köyü Taşlıgöl mevkisinde Düziçi Belediyesi Sulama Müdürlüğüne ve A.K. isimli şahsa ait su kuyularının elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakalandı. Jandarmada ifadeleri alınan İ.O, M.K, K.A, A.Ç, M.A. ve F.K. adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) dedektifleri ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından enerji nakil hattından hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmada, 6 kişi Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı köyü Taşlıgöl mevkisinde Düziçi Belediyesi Sulama Müdürlüğüne ve A.K. isimli şahsa ait su kuyularının elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakalandı. Jandarmada ifadeleri alınan İ.O, M.K, K.A, A.Ç, M.A. ve F.K. adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
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