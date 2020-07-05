Elektrik kablosu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde elektrik kablosu çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen iki şüpheliden biri tutuklandı.

05.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:33
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde elektrik kablosu çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mayısta bir eve ait elektrik kablolarını çalan zanlıların yerini tespit etti.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği 2 zanlıyı evlerinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bir süre sokakta gözlem yaptıktan sonra evin dışındaki elektrik kablolarını çekerek çaldığı anlar yer alıyor. Elektrik kablosu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Şehitkamil, Karşıyaka, Gaziantep, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Elektrik kablosu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:42: Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna... - Haber 21:41: Bartın'da sahiller doldu, taştı - Haber 21:37: Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınları imha etmeye çalışan iki kişi patlamada öldü - Haber 21:37: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü - Haber 21:35: Son dakika... Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda... - Haber 20:29: 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu - Haberler 19:39: Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı - Haber 19:37: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı - Haber 15:11: Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım - Ekonomi 22:54: KKTC'de 75 gün sonra 1 kişide daha koronavirüs tespit edildi - Haberler