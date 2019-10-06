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Elektrik kaçağı hayvanları telef etti

Elektrik kaçağı hayvanları telef ettiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da elektrik direğindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

06.10.2019 13:50
Elektrik kaçağı hayvanları telef etti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da elektrik direğindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Pınarca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kadir Tezcan'a ait 2 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu. Edinilen bilgilere göre, hayvanlarını otlatmak için meraya salan Mevlide Tezcan, elektrik direğinin yanından geçen hayvanların bir anda yere yığıldığını farketti. Mevlide Tezcan'ın çığlığını duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederek hayvanları kurtarmaya çalıştı. Mahallelinin çabası sonuçsuz kalınca iki büyükbaş hayvan telef oldu.

Fenalık geçirdi
Hayvanlarının cansız bedeni ile karşı karşıya kalan Mevlide Tezcan fenalaşarak yere yığıldı. Tezcan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Telef olan hayvanlar ise olay yerine gelen kepçe ile mahalle dışına taşınarak toprağa gömüldü. Mahallede daha öncede benzer olayların yaşandığını belirterek duruma isyan eden Tezcan ailesi, yetkilileri duruma duyarsız kalmakla suçladı.
Elektrik kaçağı hayvanları telef etti

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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