Elektrik Kaçağı Bahanesiyle Girdiği Evdeki Kadına Cinsel Saldırıda Bulunan Zanlıya Hapis Cezası

Çorum'da, 'elektrik kaçağı var' diye girdiği evde, 2 çocuk annesi S.H.'ye (35) cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanmaya başlayan Selim Yol (30), ilk duruşmada 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ELEKTRİK KAÇAĞI BAHANESİYLE EVE GİRDİ

Olay, geçen Eylül ayında merkeze bağlı Yavruturna Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren Selim Yol, evli ve 2 çocuk annesi S.H.'nin oturduğu dairenin kapı zilini çaldı. S.H., 'Binada elektrik kaçağı var' diyen Yol'a evin kapısını açtı. Elektrik kaçağını giderme bahaneyiyle daireye giren Selim Yol, bir süre bakındığı evde, yalnız bulunan kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu. S.H.'nin çığlıklarıyla kaçan şüpheli, şikayet üzerine gözaltına alınıp, sorgusunun ardından tutuklandı.

'DAİRE FİYATLARI İÇİN GİRDİM'

Hakkında 'basit cinsel saldırı' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık Selim Yol, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık, saldırıya uğrayan S.H. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede suçlamayı kabul etmeyen Yol, apartmana satılık daire fiyatlarını sormak için girdiğini ileri sürerek, kendisini şöyle savundu:

"LİNÇ KORKUSUYLA KAÇTIM"

"Ben o gün o bölgeye 'daire fiyatları ucuz olduğu' söylendiği için gittim. Binaya girmek için alt kattaki dairelerden birinin ziline bastım. Tabii kimin ziline bastığımdan emin değilim, bir süre sonra kapı açıldı ve binadan içeriye girdim. Bazı apartman sakinleriyle de karşılaştım. Onlara satılık daire baktığımı söyledim. Fiyatları bile sordum. Onlarla konuştuktan sonra da üst kata çıktım, bir apartman sakiniyle konuşmak için kapı ziline bastım. İsminin S.H. olduğunu öğrendiğim bir kadın kapıyı açtı. Ona daire satın alacağımı söyledim. Biraz daireler hakkında sohbet ettik. Kendisi elektrik işinden anlayıp anlamadığımı, lambalardan birinin yanmadığını söyledi. 'Bakayım' diyerek içeriye girdim. Lamba yüksekte olduğu için bir tabure istedim. Üzerine basıp ben lambayı kontrol ederken bayan da yatağı düzeltiyordu. Dengemi kaybedip düşerken ona çarptım. O da bağırmaya başladı. Ben de daireden çıktım. Linç korkusuyla uzaklaştım."

"BAĞIRINCA KORKUP GİTTİ"

Duruşmada şikayetçi S.H. ise sanığın kendisini kolundan çektiğini söyleyerek, "Bu şahıs, tüm odalardaki elektrik prizlerini kontrol ettiği sırada odanın birinde ben bir şeyler almak için eğildiğimde arkamdan sarıldı. 'Gel buraya' diyerek kolumdan tutup beni çekmeye başladı. Ben 'Ne yapıyorsun sen' diye tepki gösterdiğimde korktu. Daireden çıkıp, 'İmdat' diye bağırıp, komşularımdan yardım istedim. O da evimden çıktı. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Selim Yol'un 'basit cinsel saldırı' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.