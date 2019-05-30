30.05.2019 16:29
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Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde yedi köy, üç mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

Kırklareli'nde yedi köy, üç mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Vize ilçesinin Çövenli ve Topçuköy köyü, Babaeski ilçesinin Ağayeri köyü ve Kurtuluş mahallesi, Lüleburgaz ilçesinin Ceylanköy ve Kırıkköy köyü ile Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri Pınarhisar ilçesinin Çayırdere ve Hacıfaklı köylerine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler Çövenli köyünde 09.00-12.00, Topçuköy köyünde 13.00-17.00, Ağayeri köyünde 09.00-15.00, Kurtuluş mahallesinde 09.00-18.00, Ceylanköy, Kırıkköy, Çayırdere ve Hacıfaklı köyleri ile Hürriyet ve Cumhuriyet mahallerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi. Hürriyet, Kırıkköy, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA