Elektrik kesintisi

Kırklareli
'nde dört köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Pınarhisar
ilçesinin Sütlüce, Lüleburgaz
ilçesinin Hamzabey, Vize
ilçesinin Düzova ile Develi
köylerine ve Babaeski
ilçesine bağlı Büyükmandıra
beldesinin Paşa Mahallesi'ne yarın elektrik enerjisi verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler Sütlüce köyünde 10.00-18.00, Düzova köyünde 14.00-18.00, Develi köyünde 09.00-13.00, Hamzabey köyünde 09.00-18.00 ve Paşa Mahallesinde ise 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
Kaynak: AA
Develi
, Kırklareli
, Güncel