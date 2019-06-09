09.06.2019 13:02
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Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde dört köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

Kırklareli'nde dört köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Pınarhisar ilçesinin Sütlüce, Lüleburgaz ilçesinin Hamzabey, Vize ilçesinin Düzova ile Develi köylerine ve Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinin Paşa Mahallesi'ne yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler Sütlüce köyünde 10.00-18.00, Düzova köyünde 14.00-18.00, Develi köyünde 09.00-13.00, Hamzabey köyünde 09.00-18.00 ve Paşa Mahallesinde ise 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
Kaynak: AA
Develi, Kırklareli, Güncel