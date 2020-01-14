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Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürekli meydana gelen elektrik kesintisinin nedeni kaçak hat çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, görevlileri, mahallede sık sık meydana gelen elektrik kesintisi nedenini araştırdıkları sırada kesintilerin 2 eve yer altında çekilen kaçak hattan kaynaklandığı tespit etti.

14.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:00

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), dağıtım bölgesinde kaçak elektrikle mücadelede kapsamında uydu, drone, termal kameraların yanı sıra yer altı kablolarına olası müdahalelerde ise güç kablosu test cihazlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sorumluluk bölgesindeki 'in ilçesindeki Garzan Mahallesi'nde sık sık elektrik kesintisinin ihbarını alan DEDAŞ görevlileri, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Ekipler, arıza yaşanan yerlerde teknolojik imkanlardan yararlanarak kayıt dışı kullanım olup olmadığını araştırırken, kaçak elektrik kullanmak amacıyla yer altına çekilen hat tespit etti.

KESİNTİLERİN NEDENİ KAÇAK HAT ÇIKTI

Yapılan incelemede kaçak çekilen hattın 2 konutun enerjisini sağladığı ve elektrik kesintilerinin çekilen kaçak hattan kaynaklandığı belirlendi. Yer altına çekilen kaçak hattın iptal edilmesiyle mahallede elektrik kesintileri de sona erdi.

KAÇAKLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİ ETKİSİ

DEDAŞ Siirt İl Müdürü yer altına kaçak hat çekenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, kayıt dışı tüketimleri artık teknolojik imkanlar sayesinde çok daha rahat tespit edebildiklerini söyledi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürekli meydana gelen elektrik kesintisinin nedeni kaçak hat çıktı

Dicle Elektrik Dağıtım, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


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