09.07.2019 15:48
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Elektrik kontağı evi küle çevirdi

Elektrik kontağı evi küle çevirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ev elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ev elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılamaz hale geldi.
Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı binanın ikinci katından duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çabasıyla diğer katlara ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Daha sonra polis ve itfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen evde incelemede bulundu.
Yangının evin yatak odasından başladığı ve tavandaki spot lamba tesisatının elektrik kontağına neden olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
İtfaiye, Seyhan, Polis, Adana, Güncel

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