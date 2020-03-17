Elektrik kontağı tavukhaneyi küle çevirdi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir tavukhane küle döndü.
17.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:10
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir tavukhane küle döndü.
Bugün saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesi'nde damızlık üretimi yapan bir tavukhanede elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede tavukhaneyi saran yangın tesisi kullanılamaz hale getirdi. Olay sırasında tavukhanenin boş olduğu ve gelecek yeni damızlıklar için temizlenip bekletildiği öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın tamamen söndürülürken, tesis kullanılamaz hale geldi. Zamanında müdahale yangının bitişikteki binalara sıçramasına mani oldu.
(İHA)
Bugün saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesi'nde damızlık üretimi yapan bir tavukhanede elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede tavukhaneyi saran yangın tesisi kullanılamaz hale getirdi. Olay sırasında tavukhanenin boş olduğu ve gelecek yeni damızlıklar için temizlenip bekletildiği öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın tamamen söndürülürken, tesis kullanılamaz hale geldi. Zamanında müdahale yangının bitişikteki binalara sıçramasına mani oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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