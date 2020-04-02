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Elektrik kontağı yangına neden oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

02.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:30
Elektrik kontağı yangına neden oldu
Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Aynur Yıldırım'a ait evde çıktı. Evden dumanların çıktığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale etti. Yangının mutfakta bulunan buzdolabının prizinden kaynaklanan elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aynur Yıldırım, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa
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