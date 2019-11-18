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Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde elektrik kontağından çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hafif yaralandı.

18.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:52Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti

ELAZIĞ'ın ilçesine bağlı Karakaş köyünde elektrik kontağından çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın öğle saatlerinde yaşandı. Karakaş köyünde yaşayan Yaşar Özel'e ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan yana olan diğer evlere sıçradı.

Köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma sevk edildi. ekipleri, 6 evdeki yangına müdahale etti. 3 evdeki yangın söndürülürken, 3'ünde ise soğutma çalışması devam ediyor.

Yangına müdahale sırasında 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, ambulansla Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Yaşar Özel, İtfaiye, Arıcak, Güncel

Kaynak: DHA

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