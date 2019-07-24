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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti.

24.07.2019 10:39 Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti.

Edinilen bilgilere göre, Viranşehir ilçesi Özel Mahallesinde İsmet Gülşen'e ait evde elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasarın meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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