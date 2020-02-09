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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

09.02.2020 00:53 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:57
AYDIN'ın ilçesinde, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede herhangi birinin olmadığı, ev sahibinin komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

İtfaiye, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA


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