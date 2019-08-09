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Elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta bir apartmanın 6'ıncı katında yangın çıktı.

09.08.2019 13:23 Elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu
Zonguldak'ta bir apartmanın 6'ıncı katında yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi Mehtap Sokak'ta bir apartmanın 6'ıncı katında yangın çıktı. Apartmanın içerisinde bulunan elektrik kutusundan çıktığı öğrenilen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Apartmanın çatı katından çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. Doğalgaz ekipleri de olay yerine gelerek apartmanda bulunan doğalgazı kesti. Yoğun duman altında kalan apartman sakinleri evlerinden çıkartıldı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa süreli paniğe yol açtıktan sonra kontrol altına alındı. - ZONGULDAK

Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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