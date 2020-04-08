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Elektrik kontağından çıkan yangında 2 iş yeri ve 1 depo zarar gördü

Elektrik kontağından çıkan yangında 2 iş yeri ve 1 depo zarar gördü Konya'da elektrik kontağından çıkan yangından 2 iş yeri ve 1 depo zarar gördü.

08.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:17
Elektrik kontağından çıkan yangında 2 iş yeri ve 1 depo zarar gördü
KONYA - Konya 'da elektrik kontağından çıkan yangından 2 iş yeri ve 1 depo zarar gördü. Yangın söndürme çalışmasını izlemek için toplananlar sosyal mesafe uyarısı ile uzaklaştırıldı.
Öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi içerisinde kapı ve pencere parçası üreten atölyede elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bitişikteki dükkan ve bir depoya da sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İş yeri çalışanları depoda bulunan kapıları dışarı çıkararak yangından zarar görmemesi için uğraştı. Söndürme çalışmalarını izleyenler ise polis tarafından sosyal mesafe uyarı yapılarak uzaklaştırıldı.
İtfaiye gelmeden önce kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştıklarını anlatan esnaf İsmail Kavas, "Su ve yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık. Bir anda her yere yayıldı alevler sonra ekipler geldi söndürdü yangını. Bu kapıların hepsi dün gelmişti bir kamyon kapı yandı" diye konuştu. Elektrik kontağından çıkan yangında 2 iş yeri ve 1 depo zarar gördü

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuklu, Konya, 3. Sayfa
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