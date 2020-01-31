Haberler » 3. Sayfa » Elektrik kontağından çıkan yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

Elektrik kontağından çıkan yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir apartman dairesinde elektrik kontağından meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

31.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:05Elektrik kontağından çıkan yangını büyümeden söndürüldü
'nın ilçesinde, bir apartman dairesinde elektrik kontağından meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokakta bulunan Güzide apartmanında meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın diğer dairelere ve evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü. Yangın anında apartmanda bulunan kişiler, yangın merdiveninden tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinleri ise kaldırıma araçlarını park edenlere tepki gösterdi. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin sokağa girmekte zorlandığını dile getiren bir mahalle sakini, "Bu sokakta araçlar kaldırımları sürekli işgal ediyorlar. Sabah akşam park halindeler. Ne yaya geçidine yol veriliyor, ne de işte yangın çıktığı zaman böyle müdahale edilebiliyor" diye konuştu. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 19:11:56