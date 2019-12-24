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Elektrik kontağından yangın çıktı

Milas'ın Hoca Bedreddin Mahallesi Karaca Sokak'ta bir işyerinde gece geç saatlerde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında işyeri maddi zarara uğradı.

24.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:28 Elektrik kontağından yangın çıktı
'ın Hoca Bedreddin Mahallesi Karaca Sokak'ta bir işyerinde gece geç saatlerde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında işyeri maddi zarara uğradı.

Edinilen bilgiye göre, bilgisayar ve teknoloji hizmetleri veren Abdulkadir İbil'e ait işyerinde yangın çıktı. saatlerinde işyerine gelen İbil karşılaştığı görüntü ile adeta şoka uğradı. Durumu hemen emniyet, itfaiye ve Aydem yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından yangının güç kaynağı bölgesinde elektrik hattından çıktığını belirledi. İlk inceleme ve rapor hazırlama sürecinin ardından tamamı isle kaplanmış işyerini teslim ederek olay yerinden ayrıldı.

Yağışlı ve fırtınalı hava koşulları nedeniyle ilçemizde sık sık meydana elen elektrik kesintisinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın sonrası soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

İtfaiye, Sabah, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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