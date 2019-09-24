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Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı

Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdıBURSA - Bursa'da bir hastanenin elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi, 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı.

24.09.2019 10:28
Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı
BURSA - Bursa'da bir hastanenin elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi, 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı. Kuyuya inen itfaiye ekiplerini ve vatandaşları gören kedi bir anda gözden kayboldu.
Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bulunan elektrik hatlarının içinden geçtiği kuyuda meydana geldi. Üzeri demir ile kapatılan kuyuya giren kedi kuyudan çıkamayınca çığlığı üzerine hastane çalışanları ayağa kalktı. Çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri aşağı inmek için kuyunun demir kapısını yerinden söktü. İtfaiye ekibinin ve vatandaşların kuyuya indiğini gören kedi bir anda gözden kayboldu.
Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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