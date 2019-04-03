Elektrik Mühendisleri Odası
(EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, elektriğin toptan satış fiyatına yapılan zamla ilgili olarak "Şu anda direkt tüketiciye yansıyan bir şey yok. Ancak bir şekilde yansıtılacaktır. Fiyatlardaki artışlar belli bir zaman diliminde faturaya mutlaka yansıyacaktır" dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 27 Mart
'taki toplantısında alınan kararları 1 Nisan
'da Resmi Gazete'de yayımladı.
Karara göre, elektrik üretim tesisleri için uygulanacak dağıtım bedeli 31 Aralık
2017'den önce geçici kabul alan tesisleri için kilovatsaat (kWh) başına 3.6720 kuruşa, bu tarihten sonrası için de 14.6879 kuruşa çıkarıldı.
Bu bedeller 1 Ocak'tan bu yana sırasıyla 3.3060 kuruş ve 13.2240 kuruştu. Ayrıca EPDK, Elektrik Üretim AŞ
'nin (EÜAŞ) görevli tedarik şirketlerine satacağı toptan elektrik fiyatını yüzde 37 artırarak 17.2 kuruşa çıkardı.
The post Elektrik Mühendisleri Odası: Elektrik zammı belli bir süre sonra faturaya yansıyacaktır
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Kaynak: Enerjienstitusu.com