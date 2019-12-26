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Elektrik panosuna giren sansar, telef oldu

ANTALYA'da, elektrik panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu.

26.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:06 Elektrik panosuna giren sansar, telef oldu

ANTALYA'da, elektrik panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu.

'e bağlı Kökez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırım üzerine konulan elektrik panosundan gelen kokuyu fark edenler, elektrik dağıtım şirketine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen firma görevlileri, açtıkları panonun içinde bir hayvan ölüsü buldu. Yapılan incelemede akıma kapılarak telef olduğu anlaşılan hayvanın, sansar olduğu tespit edildi. Sansar ölüsü panodan alınarak, başka bir noktada toprağa gömüldü.Sansarın yağmurdan korunmak ve ısınmak amacıyla panoya girdiği değerlendiriliyor.



serik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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