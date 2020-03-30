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Elektrik panosundaki yangın büyümeden söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

30.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:02
Elektrik panosundaki yangın büyümeden söndürüldü

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 41366 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan elektrik panosunun bulunduğu giriş kata camı kırarak girdi. Elektrik panosunda çıkan yangına müdahalede eden itfaiye, yangını büyümeden söndürdü. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyşehir, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa
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