Elektrik Santrallerinin Kullandığı Gazın Fiyatında İndirim

13 Aralık 2018 Perşembe 14:07



13 Aralık 2018 Perşembe 14:07

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından doğal gazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı gaza yüzde 4 indirim yapıldı. Böylece santraller elektrik üretiminde kullandıkları bin metreküp gaz için bin 486 lira ödeyecek.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BOTAŞ santrallere sattığı doğal gazın fiyatında indirime gitti.Buna göre, son tarifede bin metreküpü bin 550 lira olan gazın fiyatı, yüzde 4 indirilerek bin 486 liraya çekildi. BOTAŞ tarafından konuya ilişkin sözleşmeler santrallere gönderildi.Fiyat indirimi santrallerin gaz ihtiyacının yüzde 70'ini BOTAŞ'tan alacağına yönelik sözleşmeyi imzalaması durumunda geçerli olacak. Santraller için belirlenen indirimli tarife 1 Ocak - 31 Mart 2019 arasında geçerli olacak.Santrallerin kalan yüzde 30'luk gaz ihtiyacını da BOTAŞ'tan karşılanması durumunda fiyatlarda yüzde 10 ila 30 arasında artış yapılabilecek.Öte yandan santral sahiplerinin sözleşmeyi 17 Aralık Pazartesi gününe kadar inceleyip BOTAŞ'a bildirimde bulunarak imzalaması gerekiyor.