Haberler » Güncel » Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden oldu - Haber

Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden oldu

Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden olduADANA'da üç katlı müstakil binanın giriş katındaki dairede, elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

21.02.2020 05:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 05:30
Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden oldu
ADANA'da üç katlı müstakil binanın giriş katındaki dairede, elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. ekibinin söndürdüğü yangın, evin bir odasında hasara yol açtı.
Merkez ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68042 Sokak'taki 3 katlı müstakil binanın giriş katındaki dairede yaşayan 3 genç, saat 04.00 sıralarında evi saran dumana uyandı. Evde çıkan yangını fark eden gençler, kendilerini dışarıya atıp, itfaiyeyi aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Ayrıca itfaiye ekipleri, binanın üçüncü katında yaşadığı öğrenilen yaşlı kadını çıkarmak için daireye çıktı. Ekipler, yaşlı kadının evinde olmadığını belirledi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışlamaları bir süre daha devam etti. Direde inceleme yapan itfaiye erleri, yangının elektrik sobasının kısa devre yapması sonucu çıktığını tespit etti. Yangın sonucu, evin bir odasında hasar meydana geldi.
Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden oldu

İtfaiye, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 21 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 05:57:21