Haberler» genel» Haber

Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar

Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılarMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi'nde nüfusa bağlı olarak abone sayısı da artınca Dicle Elektrik tarafından buraya ek trafo kuruldu.

16.08.2019 14:14
Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar
Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi'nde nüfusa bağlı olarak abone sayısı da artınca Dicle Elektrik tarafından buraya ek trafo kuruldu. Sıcak yaz günlerinde elektrik sıkıntıları sona eren mahalle sakinleri, enerji şirketine kemençe eşliğinde şarkı ve türküler söyleyerek teşekkür etti.
Suriye sınırında bulunan Nusaybin ilçesinin Çatalözü Mahallesi artan nüfusla birlikte yıllar içerisinde büyüdü. Nüfusu artan mahallede yapılan yeni evler ile birlikte abone sayısı da artınca mevcut trafolar yetersiz kaldı. Bunun üzerine mahalle sakinleri enerji şirketine başvurarak, ek trafo talebinde bulundu. Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda mahalleye 100 kilovat gücünde ek bir trafonun daha kurulması gerektiğine karar verdi.
Teşekkür edip halay çektiler
Çatalözü Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan trafo kurma çalışması Kurban Bayramı'nda tamamlandı. Mahallede 30 kadar konutun enerji alacağı direk üstü trafo, Dicle Elektrik ekipleri tarafından devreye alındı. Trafonun devreye alınması sırasında burada toplanan mahalle sakinleri büyük bir sevinç gösterisi yaptı. Mahalle sakinleri Dicle Elektrik'e teşekkür ederken, sevinçlerini ise kemençe eşliğinde Kürtçe türküler söyleyerek gösterdi. Kemençenin oynak ritmine uyan mahalleli, Dicle Elektrik ekibi ile birlikte bir süre de halay çekti.
Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar

Nusaybin, Mardin, Dicle, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
15:35   Esenler Güney Rezerv Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi
15:31   Balıkçıların yeni sezon heyecanı
15:28   Bolu Dağı Tüneli'inden Kurban Bayramı tatilinde 500 bine yakın araç geçti
15:24   Antalya'da nem yüzde 60'ın üzerine çıktı
15:21   Norveç Prensesi Bodrum'da
15:05   İçinde 2 milyon bulunan çantayı sahibine teslim eden işçi altınla ödüllendirildi
15:00   Şehit polis memuruna son görev