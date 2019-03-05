Elektrik Süpürgesi, Eşi ve 4 Çocuğunun Öldürüldüğü Katliamdan Kurtardı

Kaynak: DHA

ERZURUM'da geçen yıl mal paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyi, 4 yeğenini ve ağabeyinin damadını öldüren İlhami Yıldız ile 2 oğlunun yargılanmasına başlandı. Yaşanan olayda eşini, 4 oğlunu ve damadını kaybeden Meryem Yılmaz, "Ben temizlik yapıyordum. İlhami, cinayet sonrası gelip evimizin kapısını çalmış. Ben elektrikli süpürgeyi çalıştırdığım için sesleri duymadım. Belki süpürge çalıştırmasaydım, kapıyı açardım, beni de öldürürdü" dedi.Olay, 9 Mart 2018 saat 13.00 sularında Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Nenehatun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. 8 yıl önce mal paylaşımı yapan Mehmet Yılmaz ve İlhami Yılmaz kardeşlerin çocukları arasında anlaşmazlık çıktı. Mehmet Yılmaz'ın oğulları Adem Yılmaz ve İbrahim Yılmaz, amcaları İlhami Yılmaz'ın işlettiği kereste atölyesine gitti. Yılmaz kardeşler amcalarından yeniden mal paylaşımı yapmasını, kendilerine yeni hisse vermesini istedi. İlhami Yılmaz, istedikleri birçok mal varlığını daha önce kendilerine verdiği gerekçesiyle yeğenlerinin taleplerini reddetti. Tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada, Mehmet Yılmaz (66) ile oğulları Ömer Yılmaz (41), Adem Yılmaz (34), İbrahim Yılmaz (30), Bahattin Yılmaz (27) ile kızının eşi Sedrettin Bahar (53) hayatını kaybetti, torunu Ahmet Can Yılmaz (18) ise ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan İlhami Yılmaz (58) ile oğulları Emrah Yılmaz (27) ve Fatih Yılmaz (25) kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. AK Parti İlçe eski Başkanı olan İlhami Yılmaz ve oğulları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı aileden 6 kişi ise Horasan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.İlhami Yılmaz ve oğulları hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 6'şar kez müebbet ile 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıkların cinayeti haksız tahrik altında işlediklerini belirtilerek, verilecek cezada indirim yapılması istendi.'OLAY SIRASINDA BEN TEMİZLİK YAPIYORDUM'Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye tutuklu İlhami Yılmaz ve oğulları Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Ölen ailenin yakınları 3 sanıktan da şikayetçi oldu. Cinayette eşi, 4 oğlu ve damadını kaybettiğini söyleyen Meryem Yılmaz, olayı bizzat görmediğini belirtti. Çocuklarının, kuzenleri ve amcasıyla geçmişte bir husumetleri olmadığını aktaran Meryem Yılmaz, "Olayın olduğu esnada ben temizlik yapıyordum. İlhami, cinayet sonrası gelip evimizin kapısını çalmış. Ben elektrikli süpürgeyi çalıştırdığım için sesleri duymadım. Belki süpürge çalıştırmasaydım, kapıyı açardım, beni de öldürürdü. Üçünden de şikayetçiyim" diye konuştu.Olaydan bir gün önce yeğenleri ile oğulları arasında tartışma yaşandığını söyleyen İlhami Yılmaz ise, "Olay günü Adem Yılmaz koşarak iş yerine geldi. Kapıya tekme vurarak içeriye girdi. 'Sen bu evrağı niye imzalamıyorsun, niye zorluk çıkarıyorsun' dedi. Ben de kendisine o evrakı ne amaçla imzalayacağımı sordum. Küfürler söyleyerek imzalamamı istedi. Daha sonra oğlum Emrah'a şeker tasını atınca, 'Adem niye böyle yapıyorsun, yapma etme' dedim. Bana doğru hamle yapıp ardından cama vurdu. Camdan dışarıya küfürler ederek, 'gelin bunları öldürelim' tarzında sözler söyledi" dedi.'DAYI NE OLDU'Mağdur ailenin avukatı Fahrettin Özer de iddianamede haksız tahrik altında cinayetlerin işlendiği belirtilmiş ancak dosyada, soruşturma aşamasında dinlenen tanıklar maktullerin içeri girer girmez sanıklar tarafından öldürüldüğünü beyan ettiklerini aktardı. Sanıkların soruşturma aşamasındaki ifadelerini değiştirdiklerine işaret eden Özer, "Sedrettin Bahar olay yerinden 15 metre uzaklıkta ölüyor. Olay ile ilgisi yok. Kendisini öldüren İlhami'yi görünce 'dayı ne oldu diyor?' ve İlhami Yılmaz ateş ediyor. 'Dayı ne oldu?' sözcüğüne de mi haksız tahrik uygulanacak? Emrah silah kullanmadığını beyan ediyor ancak kardeşi Fatih kendisinin içerdeyken ağabeyinin silah kullandığını belirtiyor" diye konuştu.Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - Erzurum