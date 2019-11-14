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Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuştrucu operasyonunda, elektrik süpürgesi içerisine saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi.

14.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:47Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı
'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuştrucu operasyonunda, elektrik süpürgesi içerisine saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda, Yıldırım Değirmenönü Mahallesinde T.Ç isimli şahısın ikametine baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada elektrik süpürgesinin içine saklanmış 215 gram metamfetamin ele geçirildi. Ardından dolabın içinden 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Ekipler şüpheli T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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