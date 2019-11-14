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Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı

Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktıBURSA - Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, elektrik süpürgesi içerisine saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi.

14.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:08

Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı

BURSA - 'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, elektrik süpürgesi içerisine saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda, Yıldırım Değirmenönü Mahallesi'nde T.Ç. isimli şahısın ikametine baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada elektrik süpürgesinin içine saklanmış 215 gram metamfetamin ele geçirildi. Ardından dolabın içinden 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Ekipler şüpheli T.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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