Elektrik Tedarikçinizi Değiştirerek %20 Tasarruf Sağlayın

Fakat birçok tüketici hangi haklara sahip olduğu bilmiyor. Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi EnCazip.com, kazanılan yeni hakları derledi. Yapılan yenilemeyle tüketiciler internetten veya çağrı merkezinden tedarikçi değiştirebilecek, böylece 120 Lira daha fazla tasarruf edebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2018 yılında elektrik piyasasında tüketicilere yönelik faaliyetleri düzenleyen Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ni güncelledi. Diğer mevzuat değişiklikleri ile birlikte 2019 yılında elektrik piyasası neredeyse baştan sona değişti. Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi EnCazip.com, bu değişiklikleri anlattı.

20 milyon kişi tasarruf edebilecek

EPDK tarafından alınan kararla 2019 yılı için serbest tüketici limiti düşürüldü ve 68 Lira ve üstü fatura ödeyen herkese tedarikçi değiştirme hakkı verildi. Türkiye'de de bu miktar üzeri fatura ödeyen yaklaşık 20 milyon kişi bulunuyor. Yani bu güncellemeyle 20 milyondan fazla kişi kendilerine en uygun elektrik tedarikçisini seçerek tasarruf edebilecek.

Birkaç tıkla tedarikçi değiştirme imkanı

Mevzuat güncellemeleriyle artık internetten ya da çağrı merkezinden tedarikçi değişikliği yapılabiliyor. Daha önceden ıslak imzalı olarak alınması zorunlu tutulan form kaldırıldı. Yüksek maliyetli ve zorlu bir süreç olan tüketicilerden ıslak imza alma zorunluluğunun kalkmasıyla birçok problem de çözüldü. Tüketiciden ıslak imza almanın maliyeti, değişim yapan tüketici başına 120 Liraya kadar ulaşıyordu. Bu işlemin online yapılabilmesiyle evrak takibi sebebiyle ortaya çıkan maliyetler de son bulmuş oldu. İndirime ek olarak bu maliyetin de tüketicilere tasarruf olarak yansıması bekleniyor.

Sözleşmeler cayma bedeli olmadan feshedilebilir

Yönetmeliğe göre belirli süreli sözleşmeler en fazla üç yıllık kurulabilirken, tüketiciler belirsiz süreli sözleşmeleri herhangi bir cayma bedeli ödemeksizin diledikleri zaman feshedebilir. Ayrıca sözleşmelerin bitim tarihine yakın bir tarihte tüketicilerin yeniden onayı alınmadan kendiliğinden yenilenemez veya tedarikçiler tarafından otomatik uzatılamaz.

Tedarikçi değiştirerek zamlardan etkilenmeyebilirsiniz

EPDK, 1 Temmuz'dan itibaren elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılacağını açıklamıştı. Fakat tüketicilerin tasarruf etmesini kolaylaştıracak yenilemeler sayesinde kullanıcılar artık çok kolay bir şekilde tedarikçi değiştirebilecek ve tedarikçiler arasındaki rekabetin açılmasıyla birlikte bir elektrik faturasında yüzde 20 tasarruf etme şansını elde edecek.