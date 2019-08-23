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Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu

Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtulduRusya, (DHA)- Rusya'da elektrik teknisyeni, çalıştığı sırada elektrik çarptı.

23.08.2019 17:26
Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu
Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu
Rusya, (DHA)- Rusya'da elektrik teknisyeni, çalıştığı sırada elektrik çarptı. 34 yaşındaki teknisyenin vücudunun büyük oranda yandığı belirtildi.
Rusya'nın Murmansk şehrinin Kavdorsky bölgesinde 10 Temmuz'da meydana gelen olayda, elektrik teknisyenini, onarım yaptığı sırada 6 bin volt elektrik çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elektrik arızası sonucu aniden küçük çaplı bir yangının teknisyeni yuttuğu görüldü.
Hastaneye kaldırılan teknisyenin vücudunun yüzde 60'ında ikinci dereceden yanıklar oluşurken; Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair cezai soruşturma başlattı.
Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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