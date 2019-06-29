29.06.2019 16:15
Haberler » Güncel » Haber

Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı

Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde ayağı elektrik teline takılıp mahsur kalan leylek yavrusu, kurtarıldı.

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde ayağı elektrik teline takılıp mahsur kalan leylek yavrusu, kurtarıldı.
İlçenin Ambarcı köyünde elektrik direğindeki yuvada bulunan yavru leylekği ayağı, elektrik teline takıldı. Mahsur kalan leylek yavrusunu görenler, durumu elektrik dağıtım şirketi görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım firması  görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları leyleği alıp direkten indirdi. Görevliler, bir süre besledikleri yavru leyleği, daha sonra yuvasına bıraktı.


- Çorum
Kaynak: DHA
İtfaiye , Uğurludağ , Çorum , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:05 Teşhirdeki bisikleti çalarken suçüstü yakalandı
17:04 Genç Birlik Kayseri Şubesi Devir Teslim Töreni Yapıldı
17:04 Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu
17:04 Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlanıyor
17:03 Filistinli çiftin dördüz mutluluğu
17:03 Kurtalan'da semt sahaları yapılıyor
17:02 /ek fotoğraf/ Heybeliada'da Yangın;İtfaiyenin müdahalesi sürüyor