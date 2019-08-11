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Elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı, 2 bin dönüm mera alev alev yandı

Elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı, 2 bin dönüm mera alev alev yandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik tellerin çarpan kuş yangına neden oldu.

11.08.2019 20:32
Elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı, 2 bin dönüm mera alev alev yandı
Elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı, 2 bin dönüm mera alev alev yandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik tellerin çarpan kuş yangına neden oldu. 2 bin dönüm mera yanarken, çok sayıda telefon direği de kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, elektrik tellerine kuşun çarpması nedeniyle Yörgüç Mahallesi merasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın binlerce dönüm meraya yayıldı. Korkutan yangın, Hayrabolu, Kozyörük, Şalgamlı ve Malkara istasyonlarından bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 bin dönüm otluk mera arazisinin yandığı belirtildi. Ayrıca çok sayıda telefon direği de yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Enerji hatları yenilenmeli
Olayla ilgili konuşan Yörgüç Mahallesi Muhtarı Süleyman Yücetürk, "Leylek veya kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu Yörgüç Merasında büyük bir yangın meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Rüzgarın yönü farklı olsa köye de sıçrayabilirdi. Enerji hatlarının eski olması dolayısıyla bir an önce yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı, 2 bin dönüm mera alev alev yandı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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